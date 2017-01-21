В Севастополе планируют производить черную икру

В Севастополе планируют начать собственное производство черной икры. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

«В следующем году планируется открыть дополнительный цех для переработки рыбы. Кроме того, постараемся начать производить черную икру: для этих целей уже сейчас отбираем самок при помощи УЗИ-аппарата, который есть на предприятии», – сказал подконтрольный Кремлю директор севастопольского осетрового завода Михаил Бушматин.

В руководстве предприятия утверждают, что Севастопольский осетровый завод планирует в текущем году вырастить 30 тонн осетровой рыбы.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. 7 октября президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».