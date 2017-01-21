На дне Севастопольской бухты планируют открыть музей

Старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский заявил, что на дне Севастопольской бухты недалеко от памятника затопленным кораблям планируют открыть музей. Об этом 21 января сообщают крымские СМИ.

Он напомнил, что Институт востоковедения РАН в ходе прошлогодней летней морской археологической экспедиции обнаружил на дне Севастопольской довольно крупный подводный объект – судно длиной 30 метров и шириной 8 метров, оно возвышается над грунтом на высоту более 3 метров.

«Есть идея создать на этом судне подводный музей. Опыт такой в мире есть, и его легко применить с учетом местных особенностей. И вся проблема только в средствах», – сказал Лебединский.

Он утверждает, что на корабле планируется расставить камеры, а картинку вывести на набережную Приморского бульвара Севастополя.

«Люди смогут увидеть этот корабль, не замочив ног. Кроме того, этот объект может стать для Севастопольского университета стационарной лабораторией, которая может проводить исследования в области морской биологии, гидрологии и других направлений», – добавил Лебединский.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».