В Севастополь прибыли два низкопольных автобуса, предназначенных для перевозки маломобильных категорий граждан. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города

«Маршрут для двух новых автобусов определен – №105 и №94, которые будут перевозить пассажиров из центра города в Балаклаву и Казачью бухту. Это наиболее востребованные маршруты для людей с ограниченными возможностями на данный момент. Все решения относительно выбора направлений движения согласуются с городскими организациями инвалидов», –заявил подконтрольный Кремлю начальник управления транспортной инфраструктуры Игорь Козин.

По его словам, со второго квартала 2017 года в городе ожидается дополнительное поступление 25 новых низкопольных автобусов и 78 троллейбусов.

В российском правительстве Севастополя утверждают, что всего, на городских маршрутах, с учетом прибывших автобусов, работает 82 единицы низкопольного автотранспорта: 44 автобуса и 38 троллейбусов.