Президент США Трамп подписал указ об Obamacare

Дональд Трамп подписал первые указы на посту президента США, в частности, указ о так называемой Obamacare – реформе здравоохранения, проведенной предыдущим руководителем Белого Дома Бараком Обамой. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Трамп поручил федеральным ведомствам игнорировать некоторые положения Obamacare, такие как налоговые требования и штрафы.

Принятая Обамой в 2010 году реформа медицинского страхования предоставляет субсидии малообеспеченным на врачебную помощь. Большинство владельцев новой страховки получают дотации от государства. Критики реформы называют ее слишком дорогой: из-за нее налоги для некоторых граждан США были значительно повышены.

В предвыборной кампании Трамп выступал против Obamacare и неоднократно обещал отменить реформу. Инициативу Обамы также критиковало республиканское большинство в Конгрессе.

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Выступая в Вашингтоне с речью на церемонии инаугурации, он определил интересы Америки как свой главный приоритет и пообещал вернуть американцам рабочие места и укрепить границы. Во время присяги президента в Вашингтоне проходили акции протеста.