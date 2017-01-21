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Президент США Трамп подписал указ об Obamacare

Президент США Дональд Трамп, 20 января 2017 года

Президент США Дональд Трамп, 20 января 2017 года

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Дональд Трамп подписал первые указы на посту президента США, в частности, указ о так называемой Obamacare – реформе здравоохранения, проведенной предыдущим руководителем Белого Дома Бараком Обамой. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Трамп поручил федеральным ведомствам игнорировать некоторые положения Obamacare, такие как налоговые требования и штрафы.

Принятая Обамой в 2010 году реформа медицинского страхования предоставляет субсидии малообеспеченным на врачебную помощь. Большинство владельцев новой страховки получают дотации от государства. Критики реформы называют ее слишком дорогой: из-за нее налоги для некоторых граждан США были значительно повышены.

В предвыборной кампании Трамп выступал против Obamacare и неоднократно обещал отменить реформу. Инициативу Обамы также критиковало республиканское большинство в Конгрессе.

20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа. Выступая в Вашингтоне с речью на церемонии инаугурации, он определил интересы Америки как свой главный приоритет и пообещал вернуть американцам рабочие места и укрепить границы. Во время присяги президента в Вашингтоне проходили акции протеста.

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