Крымского экс-чиновника осудили за получение взятки в 300 тысяч рублей – прокуратура

Подконтрольный Кремлю Ленинский районный суд вынес приговор в отношении в отношении бывшего заведующего отделом тарифного регулирования в сфере электроэнергетики государственного комитета по ценам и тарифам Крыма, которого подозревают в получении крупной взятки.Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный получил от генерального директора энергетической компании 300 тысяч рублей в качестве части взятки за неосуществление изъятия излишне полученного дохода», – отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «виновному назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима». Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.