Крымских школьников предупреждают об опасности нахождения на замерших водоемах

Продолжительная и холодная погода этой зимой в Крыму привела к застыванию местных водоемов. Подконтрольное Москве министерство образования, науки и молодежи Крыма поручило в крымских школах провести мероприятия и беседы о соблюдении безопасности при нахождении вблизи замерших водоемов. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Обеспокоенность министерства вызвал групповой несчастный случай, произошедший с подростками в Краснодарском крае.

«В связи с несчастным случаем, произошедшим в Краснодарском крае, где, переходя реку, провалились под лед и погибли четыре подростка – рекомендуем провести мероприятия и беседы с учащимися по правилам поведения и соблюдения безопасности на водных объектах, замерзших водоемах», – говорится в письме министерства.

Декабрь 2016 года и январь 2017 года стали по многим погодным показателям и их последствиям особенным для крымчан. Практически все время стоит морозная и снежная погода. Из-за гололедицы, в том числе на улицах городов, большое количество крымчан получили травмы. Ночью температура воздуха в центральном Крыму неоднократно опускалась до -20 градусов. Лишь на Южном Берегу Крыма снег не задержался.