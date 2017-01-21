Количество погибших на рынке в Пакистане увеличилось до 20 человек

Число погибших от взрыва бомбы на рынке в основном шиитском районе Пакистана возросло до 20 человек. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Более 40 человек получили ранения.

Взрыв произошел в городе Парачинар, столице региона Куррам, на рынке, который был переполнен торговцами фруктов и овощей, сказали чиновники. Взрыв осуществили с помощью самодельного взрывного устройства, скрытом в овощном ящике, сообщил агентству AFP местный чиновник Икрамуллах Хан.

Пакистанские военные заявили, что солдаты прибыли на место инцидента и оцепили территорию рынка, в то время как армейские вертолеты эвакуировали раненых.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

В Куррами, так называемом регионе племен, часто случаются столкновения суннитов и шиитов.