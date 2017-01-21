Российского губернатора хотят сделать почетным гражданином Симферополя

Подконтрольный Кремлю глава Симферопольского городского совета Виктор Агеев заявил, что в городе планируют присвоить звание «Почетный гражданин Симферополя» губернатору из Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. Об этом 21 января сообщают «РИА Новости Крым».

«Думаю, это будет правильно. Очень серьезная помощь была оказана Санкт-Петербургом, начиная с 2014 года, и продолжает оказываться сейчас. Это и техника, и методическая работа. Благодаря Санкт-Петербургу наши педагоги начали своевременное обучение в 2014 году наших деток с 1 сентября, мы не выпали из общего строя. Наши педагоги обучались в Санкт-Петербурге, сюда приезжали специалисты. Был обмен программами, опытом», – заявил Агеев.

Согласно решению Симферопольского горсовета, звание «Почетный гражданин Симферополя» предлагается также присвоить депутату российского Госсовета Крыма Ефиму Фиксу и летчику-космонавту Олегу Котову.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».