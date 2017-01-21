В Киеве сообщают о пожаре в крымскотатарском кафе

В Киеве, 20 января, пожар в одном из заведений общественного питания по ул. Саксаганского, 57-а. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений стало известно, что возгорание произошло в вентиляционной шахте заведения. В результате возгорания повреждена вентиляционная шахта и изоляцияэлектропроводов на площади 1,5 кв. м», – отметили в украинском ведомстве.

В пресс-службе добавили, что во время тушения пожара спасатели вывели из заведения на безопасное расстояние 30 человек, никто не пострадал.

По указанному адресу находится крымскотатарское кафе «Мусафир». В администрации кафе факт возгорания подтвердили.

«По техническим причинам (небольшое возгорание) мы будем закрыты в ближайшие дни. Опасности ни для кого нет, но нужно устранить последствия и причины», – говорится на странице заведения в Фейсбуке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».