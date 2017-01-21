Италия: еще четверых человек нашли живыми в засыпанном лавиной отеле

Спасатели обнаружили еще четырех человек, которые выжили под обломками итальянского отеля Rigopiano в городе Фариндола, который накрыло лавиной. Об этом 21 января сообщает Радіо Свобода.

Двух женщин и мужчину вытащили из-под обломков около 3:00 утра по местному времени и еще одного человека вытащили после рассвета.

Пять человек – четверо детей и женщина – были обнаружены спасателями 20 января.

Тела двух женщин обнаружили в течение ночи, пока количество погибших –четыре человека. По меньшей мере 15 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральной Италии сошла вечером 18 января после того, как в регионе произошло землетрясение. Лавина накрыла отель, уничтожив четырехэтажный дом.