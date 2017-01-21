В Австралии и Новой Зеландии стартовал Всемирный женский марш

Тысячи людей вышли на улицы в Австралии и Новой Зеландии 21 января, открывая Всемирный женский марш (Women's march global). В частности, участники и участницы шествия прошли по центру Сиднея и Мельбурна. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Ненависть, язык вражды, фанатизм, дискриминация, предвзятая политика – это не американские проблемы, это глобальные проблемы», – заявила одна из инициаторов австралийского шествия Минди Фрейбенд.

Сотни людей также протестовали в крупнейших новозеландских городах - Веллингтоне и Окленде.

Женские марши в Австралии и Новой Зеландии – первые из более 670 анонсированных по всему миру. В Украине это мероприятие не запланировано.

Основное событие планируется в Вашингтоне, округ Колумбия.

Датой проведения выбрали 21 января, следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа, известного, среди прочего, своими дискриминационными высказываниями в отношении женщин. На сайте мероприятия говорится, что Всемирный женский марш – это «проактивное международное движение, а не только протест против результатов американских выборов, который всколыхнул людей на защиту женских прав в ответ на распространение риторики праворадикального популизма по всему миру».