В Севастополе заявляют, что новый губернатор будет формировать свою команду из жителей города

Председатель Общественной палаты Севастополя Евгений Халайчев заявил, что новый губернатор города будет формировать свою команду из местных жителей. Об этом сообщает крымский провластный ресурс «Крыминформ».

«Во время слушаний севастопольцы просили не допускать к участию в выборах военнослужащих срочной службы, правом выдвижения кандидатов в губернаторы наделить не только партии, но и общественные объединения, обязать губернатора формировать свою команду из жителей Севастополя, снизить процент поддержки кандидата депутатами муниципалитетов (законопроектом установлено 10%), разрешить выдвигаться гражданам, которые прожили в городе не менее пяти лет», – заявил Халайчев.

Он утверждает, что в целом «Общественные обсуждения по законопроекту о выборах губернатора Севастополя признаны состоявшимися».

Накануне сообщалось, что на общественных слушаниях в Севастополе раскритиковали закон о выборах губернатора.

В ноябре 2016 года депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.