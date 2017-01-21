Поклонская настаивает на доследственной проверке по факту вырубки деревьев в Симферополе – СМИ

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская настаивает на проведении доследственной проверки по факту вырубки деревьев в рамках реконструкции центра Симферополя. Об этом 21 января сообщает российское информагентство «ТАСС», со ссылкой на депутатской запрос Поклонской.

«Прошу в порядке ст. 144-146 УПК Российской Федерации организовать проверку законности проведения процедур выбора подрядных организаций для сноса зеленых насаждений в Симферополе, а также проведения самой процедуры сноса», – говорится в запросе Поклонской на имя руководителя российского управления Следкома по Крыму.

Осенью прошлого года Поклонская заявляла, что российская прокуратура Крыма проведет проверку по факту массовой вырубки деревьев в центре Симферополя.

23 октября 2016 года на центральных улицах Симферополя, где проходила реконструкция, вырубили десятки деревьев. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс в соцсетях. Власти города заявили журналистам, что были вырублены деревья, взамен которых по итогам реконструкции будут высажены новые растения.

В рамках реконструкции улицы Пушкина в аннексированном Симферополе вырубили 18 лип.

Выборы в Госдуму седьмого созыва прошли 18 сентября по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом. Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.



