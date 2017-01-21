В Европе проходит всемирный женский марш – соцсети

В Италии, Германии, Испании, Швейцарии и Великобритании происходят так называемые сестринские митинги Всемирного женского марша (Women's march global). Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сестринские марши стартовали в Австралии и Новой Зеландии 21 января, открывая Всемирный женский марш.

Всего запланировано более 670 анонсированных по всему миру. Основное событие планируется в Вашингтоне, округ Колумбия.

Датой проведения выбрали 21 января, следующий день после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, известного, среди прочего, своими дискриминационными высказываниями в отношении женщин. Однако, как говорится на сайте мероприятия, Всемирный женский марш - это «проактивное международное движение, а не только протест против результатов американских выборов, который всколыхнул людей на защиту женских прав в ответ на распространение риторики праворадикального популизма по всему миру».