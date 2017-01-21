Крымский.Пармезан: СИЗО вместо пансионатов, суррогат вместо водки и дни «Л/ДНР» в Крыму

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 21 января Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как россиян будут принуждать к отдыху в Крыму, сколько должна стоить водка для полного счастья и как будут сотрудничать главари группировок «Л/ДНР» с главарями Крыма. Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (по киевскому времени). Эфир можно слушать на сайте Крым.Реалии, а также на средних волнах на частоте 549 килогерц.