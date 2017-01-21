Stop Putin's War in Ukraine 3.0: Киев

Третий раз украинцы выходит на улицы городов в рамках акции «Stop Putin's War in Ukraine 3.0», которая достигла всемирного масштаба. 21 января жители и гости Киева собрались на Майдане Независимости, акция началась с исполнения гимна, участники заявили требования к руководству России, «Стоп Путин, стоп война» – скандировали участники мероприятия.

Среди главных требований активистов – вывод с территории Украины всех российских оккупационных войск, а также возврат обратно в Россию всего оружия и военной техники, усиление наблюдательной миссии ОБСЕ до 24 часов в сутки семь дней в неделю, и допуск миссии ОБСЕ на часть российско-украинской границы, которую Украина временно не контролирует.

«Все дети Украины должны вернутся. Путин, верни детей домой», – скандировали участники акции.

Требование освободить граждан Украины, которые незаконно содержатся под арестом как на территории России, так и в Крыму по политически мотивированным и сфабрикованным обвинениям – одно из основных условий активистов.

В Киеве среди украинских флагов был и стяг с надписью Бахчисарай. Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра стояли с крымскотатарским флагом.

«Крым – це Україна», – выкрикивали участники события.

Проведение подобной акции запланировано во многих городах мира и Украины, так активисты Сиднея, Санкт-Петербурга и Москвы уже вышли на улицы своих городов, чтобы поддержать Украину.