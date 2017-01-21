Россия надеется на участие США в переговорах в Казахстане по Сирии – Лавров

Россия надеется, что администрация президента США Дональда Трампа направит эксперта по Ближнему востоку на переговоры по сирийскому конфликту в столицу Казахстана Астану 23 января. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге 20 января после переговоров со своим коллегой из Казахстана Кайратом Абрахмановим.

«Мы надеемся, что администрация Дональда Трампа также сможет делегировать эксперта по Ближнему востоку, принимая во внимание факт, что Россия и Соединенные Штаты – сопредседатели Международной группы поддержки Сирии», – сказал Лавров.

Вашингтон подтвердил 19 января получение приглашения на переговоры в Астану, но на следующий день представители американского посольства в Казахстане отметили, что не могут подтвердить, приедет ли представитель администрации Трампа.

Совет безопасности ООН объявил о поддержке мирных переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана на следующей неделе, но отметил, чтобы эти меры не проходили отдельно от переговоров под руководством ООН.

Представители Совбеза ООН встретились за закрытыми дверями 20 января, чтобы обсудить инициативу. Шведский посол и глава Совета Олаф Скуг заявил, что встреча в Астане может помочь укрепить режим прекращения огня и «является важным этапом возвращения к переговорам в Женеве под руководством ООН».

ООН направила в Астану своего представителя Стаффана де Мистура.