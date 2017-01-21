В Крыму продлили срок проверки торговых точек с алкоголем

До 26 января продлен срок проведения проверок точек розничной торговли алкогольной продукцией в Крыму. Такие меры, предпринятые с 12 декабря 2016 года, стали эффективным методом в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем, считает заместитель подконтрольного Кремлю министра промышленной политики Крыма Константин Равич.

«У прокуратуры более широкие полномочия в плане осмотра торговых точек и основания для попадания в помещения. За период с 12 по 30 декабря было изъято 3 994 бутылки алкогольной продукции, был установлен 21 факт оборота алкогольной продукции без лицензии, девять фактов с визуальными признаками подделки федеральных специальных марок», – цитируют крымского чиновника «Новости Крыма».

Крымчан предупреждают об опасности отравления контрафактным алкоголем.

С 1 января 2017 года в Крыму в силу вступил запрет на розничную продажу алкогольной продукции, а также на продажу алкоголя в некоторых торговых точках.

С 26 декабря Роспотребнадзор России ввел запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, который действует в течение 30 дней на всей территории страны.