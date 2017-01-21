Через голосование граждан в Симферополе намерены решить, пускать ли грузовой транспорт в город

Разрешить проезд или закрыть улицы Симферополя для транзита грузового транспорта? Такой вопрос вынесла на голосование граждан подконтрольная Кремлю администрация Симферополя. Здесь считают, что «проблема транспортных заторов для симферопольцев – одна из наиболее актуальных», а закрытие доступа в город для грузовиков поможет ее разрешить.

«Транспортный вопрос действительно остро стоит в крымской столице. На сегодняшний день мы разрабатываем механизм его решения с учетом пожеланий жителей города... Нам важно услышать мнение горожан для принятия взвешенного управленческого решения, направленного на развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни симферопольцев», – цитируют подконтрольного Кремлю главу администрации Симферополя Геннадия Бахарева на сайте горадминистрации.

Принять участие в голосовании можно на сайте «Активный Симферополь» до конца февраля.

Накануне в Симферополе сообщали о необходимом ремонте для более чем 80 улиц, общей площадью в 89,9 тысяч квадратных метров.