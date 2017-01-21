Более 600 городов мира присоединились к Всемирному женскому маршу

Тысячи людей в более чем 600 городах мира вышли на улицы, чтобы защитить права женщин и уязвимых слоев населения. С лозунгами, речовками, плакатами, транспарантами, в костюмах и масках люди идут по улицам городов Австралии, США, Новой Зеландии, Италии, Германии, Испании, Швейцарии, Чехии и Великобритании – так проходит Всемирный женский марш (Women's march global).

В этот момент сам президент США Дональд Трамп посещает межконфессиональный молебен в Национальном соборе в Вашингтоне, сообщает Радіо Свобода.

В Вашингтоне наблюдаются логистические проблемы, хотя организаторы накануне и публиковали перечень автобусов, которыми можно доехать из любого штата.

Датой проведения выбрали 21 января, следующий день после инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, известного, среди прочего, своими дискриминационными высказываниями в отношении женщин. Однако, как говорится на сайте мероприятия, Всемирный женский марш – это «проактивное международное движение, а не только протест против результатов американских выборов, который всколыхнул людей на защиту женских прав в ответ на распространение риторики праворадикального популизма по всему миру».