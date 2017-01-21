Фотовыставка о Крыме открыта под открытым небом Симферополя

В центре Симферополя открыта выставка фоторабот «Крым. Прогулки в тишине». Всего жители и гости города смогут увидеть 19 авторских работ с изображением достопримечательностей Крыма, а также картины крымских художников. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Особенность этой фотовыставки заключается в том, что на снимках изображен Крым таким, как его видят знаменитые фотохудожники – не типичным, а лирическим, романтичным, неожиданным. На фото изображен Крым, передающий энергию, раскрывающий свои богатства по-своему даже для самих крымчан. Нам кажется, что мы открываем Крым заново, по-новому», – сказал заместитель подконтрольного России министра внутренней политики, информации и связи Крыма Вадим Первых.

Выставка расположилась в центре города по улице Карла Маркса и будет действовать до конца января.