Кремль не исключает перемены позиции США по конфликту в Украине – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает изменения «модальности» позиции США по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом спикер Владимира Путина заявил в интервью изданию «Вести.ру» 21 января.

«В каком русле позиция будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США в отношении Украины способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро», – сказал Песков.

Он выразил надежду на «конструктивную позицию» новой администрации в США, раскритиковав предыдущую. В этой связи Песков вспомнил о визите в Киев 16 января Джозефа Байдена, в то время вице-президента США.

«Это будет зависеть от позиции «новых» американцев, ведь «старые» американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев. Карета скоро превратится в тыкву, и скоро пробьют полночь. А они поспешили в Киев, чтобы застолбить свою позицию абсолютной слепоты по периметру и исключительно концентрации на Киеве всяческого спонсорства, провокаций на границе со стороны Вооруженных сил Украины и так далее. Такая позиция неконструктивная», – сказал Песков.

На вопрос является ли новый президент США Дональд Трамп для России «своим человеком», Песков ответил: «Это не наш человек. Это человек американский». Он назвал иллюзиями разговоры о том, что будущие отношения Москвы и Вашингтона будут лишены «противоречий и разногласий».

Президент США Дональд Трамп, который вступил в должность накануне, во время предвыборной кампании неоднократно положительно высказывался о президенте России Владимире Путине. Он также предполагал вероятность сокращения или отмены санкций в отношении России из-за ее аннексии Крыма и поддержки боевиков на востоке Украины.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет русских военных, но есть «добровольцы».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».