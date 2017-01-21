Льготные лекарства планируют выдавать в 27 пунктах в Севастополе

15 аптечных пунктов и пунктах выдачи наркотических и психотропных средств («Городская больница №4» и «Городская больница №9»), 5 сельских амбулаторий и 5 фельдшерско-акушерских пункта – таков список мест, где севастопольцы в течении 2017 года смогут получить льготные лекарства. Об этом информирует подконтрольный России департамента здравоохранения города.

«В рамках территориальной программы госгарантий на текущий год в бюджете города предусмотрено 402 миллиона рублей, а в рамках финансирования по федеральной льготе для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов по рецептам предусмотрено более 147,6 миллионов рублей», – сообщается на сайте нынешнего правительства города.

По состоянию на 20 января обслужено 853 лекарственных рецепта на сумму 6,6 миллионов рублей.

В конце октября 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределение 3,8 миллиарда рублей на улучшение лекарственного обеспечения граждан. Из них 87 миллионов будут направлены в аннексированный Крым и Севастополь. Для Крыма планировалось выделить 73 миллиона 583 тысячи рублей, а для Севастополя – 13 миллиона 802 тысячи рублей.