На дорогах Крыма пройдет массовая проверка водителей на трезвость

В рамках профилактической акции «Нетрезвый водитель», которая объявлена в с 27 по 29 января, российская госавтоинспекция Крыма начнет массовую проверку водителей на трезвость. Об этом сообщается на сайте российского министерства внутренних дел полуострова.

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством», – сообщают в ведомстве.

Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделят крупным городам Крыма: Симферополь, Ялта и Евпатория.

В соответствии с российским Кодексом об административных правонарушениях, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю будет грозить уже уголовная ответственность.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму.