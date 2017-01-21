В первый день после инаугурации Трамп прибыл на богослужение

Дональд Трамп начал свой первый день в должности президента США с участия в богослужении, которым завершается «переходный период» по передаче полномочий новому главе государства. Трамп с женой Меланьей и вице-президентом Майком Пенсом с женой Карен, заняли места в Вашингтонском кафедральном соборе для участия в богослужении после беспокойного предыдущего дня торжеств, зрелищных мероприятий и уличных протестов.

Межконфессиональная служба в Вашингтонском соборе – это традиция для вступающих в должность президентов США. Однако в епископальном приходе, организующем торжественное богослужение, как отмечает Associated Press, проявились разногласия между священниками относительно взглядов Трампа.

Служба, в которой участвовали президент и вице-президент, проходила в то время, когда улицы Вашингтона заполнялись тысячами участниц протестных манифестаций, в рамках «Марша на Вашингтон» в защиту прав женщин и социальных меньшинств.

После богослужения, как предусмотрено официальным графиком нового президента, он отправится в штаб-квартиру ЦРУ для встречи с руководством этой организации.