Плотницкий в Севастополе ознакомился с экспонатами «Херсонеса»

В рамках визита в Крым лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий отправился на территорию музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. Так 20 января представители группировки осмотрели достопримечательности древнего города и посетили Свято-Владимирский собор, сообщает пресс-служба заповедника.

«Гости познакомились с историей города и наиболее яркими памятниками городища, отметили возможности и перспективы развития музея в области археологических исследований. В ходе экскурсии возникло желание более подробно ознакомиться с экспонатами музея-заповедника, побродить по улицам древнего города», – публикует сайт «Херсонеса Таврического».

Лидеры группировок «ЛНР» и «ДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко 17-19 января посетили празднование 363-ой годовщины Переяславской Рады в Симферополе. Накануне сообщалось, что главы группировок «ЛНР» и «ДНР» прибыли в Крым по приглашению «Русской общины полуострова». В Украине группировки «ЛНР» и «ДНР» считаются террористическими организациями.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».