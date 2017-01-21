Почти 5 тысяч рублей потратили в среднем россияне на новогодний стол

Сумма средних расходов на празднование Нового года в России составляет 14 тысяч 192 рубля (237,84 долларов). При этом на новогодний стол потрачено 4 тысячи 810 рублей (80,61 долларов), на подарки близким и друзьям в среднем – 5 тысяч 295 рубля (88,74 долларов). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На турпоездки, елки, рестораны россияне потратили в среднем 4 тысячи 87 рублей (68,49 долларов). И только 3% опрошенных не потратили денег на празднование и каникулы.

Наиболее распространенными подарками стали парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), конфеты, спиртные напитки (25%). В пятерку популярных подарков также вошли сувениры (15%), деньги (12%), которые по данным декабрьского опроса были наиболее желанным подарком, одежда и обувь (11%). Не нашли под елочкой подарка 16% опрошенных.

«Хотя празднование Нового года обошлось нашим соотечественникам дороже, чем они планировали, россияне, как правило, стараются в эти дни не думать о плохом, а лишь радоваться жизни и надеяться на лучшее. Новый год – главный праздник нашей страны, и никакие экономические неурядицы не могут его испортить. Особенностью именно этого Нового года стало решение многих опрошенных провести каникулы дома, что может быть связано с финансовой стороной», – комментирует данные комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13-15 января 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

Согласно анализу цен, который провели журналисты Крым.Реалии в предновогодние дни, традиционные атрибуты новогоднего стола в Крыму обошлись жителям полуострова в 1,3 тысячи рублей или 21 доллар (салат «Оливье», шампанское и мандарины). При этом, например, стоимость «Оливье» в Крыму, по сравнению с прошлым годом, увеличилась в два раза. С 400 рублей (6,5 долларов) до 800 рублей (13 долларов).

Для сравнения, стоимость новогоднего салата в Херсоне выходит в 148,5 гривен, то есть 5,5 долларов. Всего же житель Херсона потратил на салат «Оливье», шампанское и мандарины 12 долларов. В Киеве тот же набор – 13 долларов.