Начать строительство железной дороги к Керченскому мосту обещают в этом году

Компания «Стройгазмонтаж» российского миллиардера Аркадия Ротенберга согласилась строить железнодорожные подходы к крымскому мосту со стороны полуострова. Предположительно строительство начнется в этом году, об этом российским журналистам сообщил глава Минтранса России Максим Соколов.

«Да, они («Стройгазмонтаж» – КР) высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году», – цитирует российского министра «РИА Крым».

По его словам, времени для завершения строительства в срок достаточно.

Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» получила подряд на строительство моста через Керченский пролив в феврале 2015 года. Стоимость контракта составила более 228 миллиардов рублей.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.