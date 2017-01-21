Строительство 18 детских садов обещают в этом году для Симферополя

В 2017 году в Симферополе планируется построить 18 детских садов, в этом заверил в эфире радио «Спутник в Крыму» подконтрольный Кремлю глава Симферопольского городского совета Виктор Агеев.

По его словам, на сегодняшний день строители заканчивают возведение двух модульных детсадов. Один появится на улице Ковыльная, другой – в районе Фонтаны, рядом со средней общеобразовательной школой №44.

«На Ковыльной (у детсада – КР), который начат, есть каркас, кровля, окна, необходима только внутренняя начинка, и получим 260 мест. И тот детский сад, что начат возле 44-ой школы, рассчитан на 370 мест», – рассказал Агеев.

Он добавил, что в этом году очередь в детские сады более 11 тысяч детей.Среди них около шести тысяч тех, которым уже надо быть в детском саду.

«За два модульных детских сада мы заплатили из городского бюджета. Остальное – идет субвенция из федерального бюджета. Сегодня наша задача – определиться с местом, предоставить это все для застройки, работа уже проведена», – подытожил Агеев.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая текущего года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.