В Крыму резко упал тираж детского крымскотатарского журнала

По итогам прошедшей подписной кампании количество подписчиков крымскотатарского детского журнала «Арманчыкъ» резко снизилось. Об этом сообщила главный редактор Эдие Муслимова, пишет Avdet.

На сегодняшний день тираж составляет 3142 экземпляра.

«Тираж сократился на 1400 экземпляров. Мы в шоке!» – посетовала главный редактор.

Эдие Муслимова уже говорила о ситуации с детской литературой и общем состоянии крымскотатарского языка, который, по ее мнению, «мы теряем». Специалист оценила положение как «катастрофическое».

Журнал «Арманчыкъ» печатается с 2011 года.

Побывав на Форуме издателей во Львове в сентябре 2016 года, редакторы журналов «Qasevet» и «Арманчыкъ» не исключили возможности распространения изданий на материковой части Украины на украинском языке.