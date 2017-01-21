Сотни тысяч людей вышли на «Марш женщин» в Вашингтоне, акцию поддержали по всему миру

Тысячи людей вышли в субботу на «Марш женщин» в столице США Вашингтоне, акцию также поддержали во многих городах по всему миру. Ее целью назвали ответ на заявления нового президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании, которые «унижали и демонизировали» женщин и другие уязвимые слои общества.

На главной демонстрации в Вашингтоне, округ Колумбия, наблюдаются большие компании женщин и мужчин, которые съехались транспортом из разных регионов страны. У многих демонстрантов ярко-розовые шляпы. Люди слушают выступления известных личностей, среди которых и звезды Голливуда.

Сообщается, что демонстрантов настолько много, что метрополитен перегружен – поток пассажиров составил не менее 275 тысяч человек по состоянию на 11 часов по местному времени, через час после начала акции протеста. Для сравнения, на инаугурации Трампа сообщали о 193 тысячах пользователей метро.

Организаторы ранее заявили, что ожидают около 200 тысяч протестующих в Вашингтоне и 2 миллиона – по всему миру. Среди неподтвержденных пока сообщений – на акции в Вашингтоне собралось около полумиллиона человек. Еще до начала акции люди плотно заполнили весь маршрут планируемого марша.

Инициаторы протеста заявили, что хотят, чтобы их голоса в этой мирной акции были услышаны администрацией Дональда Трампа в его первый полный рабочий день в Белом доме.

Первые, похожие на вашингтонскую, акции протеста 21 января начались в Новой Зеландии и Австралии: несколько тысяч женщин и мужчин вышли на улицы Сиднея, Мельбурна, Веллингтона и Окленда.

Митинги проходят в 673 локациях по всему миру, в том числе в Лондоне, Праге, Дублине, Амстердаме, Париже, Сеуле, Токио и других городах.