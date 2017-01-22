Для урегулирования ситуации в Сирии необходимо участие Вашингтона – МИД Турции

Для обеспечения долгосрочного перемирия и политического урегулирования в Сирии необходимо взаимодействовать с Вашингтоном. Именно по этой причине на переговоры в Астану были приглашены и представители США, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с группой журналистов в Вашингтоне, сообщает издание «Анадолу».

Как утверждает Чавушоглу, наряду с Турцией, Россией, Ираном и ООН, в обсуждениях сирийского вопроса в Казахстане примут участие представители США.

«Мы обратились к Вашингтону с просьбой направить в Астану представительную делегацию», – сообщил турецкий дипломат.

Чавушоглу привлек внимание к недостаточной поддержке Вашингтоном шагов Анкары по борьбе с террористами ДЕАШ.

«Американцы заявили, что не окажут поддержки операции «Щит Евфрата», в случае, если отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые ВС Турции, продвинутся от турецкой границы вглубь Сирии на расстояние более 20 километров», – отметил глава МИД Турции.

Он добавил, что поддержка вооруженных сил США, антитеррористической операции в районе города Эль-Баб носит символический характер.

«Мы готовы к более активному взаимодействию в борьбе с террористами, о чем заявили представителям новой администрации США», – сказал министр.

Относительно ожиданий от переговоров в Астане, Чавушоглу отметил, что Турция стремится внести вклад в политическое урегулирование и режим прекращения огня в Сирии.