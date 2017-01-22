Минтруд России спрогнозировал продолжение снижения реального размера пенсий

Реальный размер пенсий в России по прогнозу будет снижаться еще три года, несмотря на восстановленный ежегодный порядок индексации, об этом заявил глава Минтруда России Максим Топилин, сообщает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии – все равно в перспективе трех лет они снижаются», – сказал он в субботу на съезде «Единой России» в Москве.

Топилин подчеркнул, что нужно развивать систему пенсий в стране, чтобы доходы российских пенсионеров росли.

«С точки зрения пенсионного обеспечения нам нужно двигаться вперед, это задача не только 2017 года – это очень длинная перспектива. Нужно, чтобы мы чувствовали, что это проблемный вопрос с точки зрения доходов пенсионеров», – сказал российский министр.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтруда журналистам пояснили, что снижение реальных размеров пенсий «объясняется тем, что пенсии работающим пенсионерам с 2016 года не индексируются».

Там напомнили, что гражданин получит пенсию в повышенном размере с учетом всех индексаций лишь при прекращении работы. Такой порядок был введен в прошлом году.

Крымским пенсионерам пообещали до 28 января выплатить компенсации в размере пять тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года.