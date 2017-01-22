В Крыму ожидают увеличения количества ДТП, не исключены проблемы с транспортным сообщением

В подконтрольном Кремлю российском главке МЧС по Крыму предупреждают о возможном увеличении количества ДТП и нарушениях в работе транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Прогнозируется возникновение происшествий, связанных с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий, перевозкой опасных грузов, травматизмом населения в Ялте, Алуште, Судаке, Бахчисарайском, Белогорском, Симферопольском районах, а также в городе Севастополе (источник ЧС и происшествий – несоблюдение ПДД, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, техническая неисправность транспортных средств)», – информируют спасатели на сайте ведомства.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров, перекрестки проезжать следует максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов.

МЧС отмечает и риск нарушений в работе Керченской паромной переправы в утренние и вечерние часы.