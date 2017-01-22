Депутат Европарламента ездил в Крым за российский счет – СМИ

Депутата Европарламента от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Маркус Претцель ездил в Крым в апреле 2016 года за счет российского фонда. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В издании отмечают, что в их распоряжении оказались документы, которые немецкий политик предоставил по требованию комиссии по этике Европарламента.

«Все расходы Претцеля в ходе мероприятия взял на себя «российский фонд, который должен экономически поддерживать аннексированный Крым». Участие в форуме стоило от 1500 до 1800 евро. В эту сумму расходов также входят перелеты в Крым и обратно, а также проживание в пятизвездочном курортном отеле Mriya», – отметили в издании.

Сам Претцель признал правдивость этих сведений.

14 апреля в аннексированный Россией Крым прибыли председатель молодежного крыла националистической партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фромеер и депутат Европарламента от этой же партии Маркус Претцель. В делегацию входили также несколько парламентариев из других стран Европы. Все они приняли участие в Ялтинском бизнес-форуме.

Маркус Претцель на форуме в Ялте подтвердил, что предупрежден о незаконности своей поездки в Крым. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник тогда сообщил, что Маркуса Претцеля «ждет суровое наказание».

В МИД Украины неоднократно выступали с напоминаниями о необходимости соблюдать законодательство Украины при посещении аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».