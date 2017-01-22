США: Трамп пообещал ЦРУ полную поддержку

Президент США Дональд Трамп 21 января посетил штаб-квартиру ЦРУ в городе Лэнгли (штат Вирджиния) и пообещал свою поддержку разведывательному управлению. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Я с вами на тысячу процентов», – обратился Трамп к 400 сотрудникам ЦРУ, которые собрались на встречу с президентом США в его первый день в должности.

«Позвольте мне рассказать вам, почему мой первый визит в качестве президента именно сюда, потому что я поддерживаю и уважаю вас», –сказал Дональд Трамп.

Такие слова Трампа прозвучали в противовес его предварительным заявлениям, когда он возразил данные разведслужбы о том, что Россия пыталась помочь ему победить на выборах в США. Также на днях американские СМИ сообщили, что разведка США изучает возможные связи соратников Дональда Трампа с российскими властями.