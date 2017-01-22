В Симеизе уничтожают можжевеловый парк

В курортном поселке Симеиз застройщиками уничтожается Милютинский можжевеловый парк. Об этом 21 января корреспонденту Крым.Реалии сообщила заместитель руководителя рабочей группы по организации общественного контроля за сохранением и использованием культурного наследия Крыма Общественной палаты России Ольга Вечер.

«Его непосредственно сейчас готовятся вырубать для застройки коттеджами, привезли вагончик. И это происходит в самой красивой части парка – вплотную к дому известного российского военного историка Милютина, в честь которого и назван парк. Сейчас всех оповещаем – организаторов ТОСа в Симеизе, депутата от Симеиза в Ялтинском горсовете, общественников», – прокомментировала ситуацию Ольга Вечер.

По информации общественницы дом Милютина относится к выявленным объектам наследия, но крымские власти не желают ставить на охрану ни его, ни парк. Прошедшим летом она обращалась за помощью в «Российскую газету», откуда были сделаны запросы в крымский «Госсовет» и «министерство культуры». В ответ узнали, что там «не видят оснований для создания дома-музея Милютина в поселке Симеиз».

«Это уже позор не только крымскому руководству, но и российскому. Крым стал той лакмусовой бумажкой, которая проявила всю гниль российской власти. Как ни печально это констатировать», – написала в комментарии на своей станичке в Фейсбук Ольга Вечер к своему открытому письму к руководителю межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елене Добрыне (супруге Сергея Аксенова – КР) с просьбой защитить Милютинский парк.

Генерал-фельдмаршал, граф Дмитрий Алексеевич Милютин приобрел небольшое имение в Симеизе в 1873 году. Граф Милютин был отстранен от должности военного министра в 1881 году. После чего навсегда поселился в Симеизе. Здесь, в уединении, в тиши своей богатейшей библиотеки и редкого по ценности архива, он работал над «Воспоминаниями». Его деятельная натура проявляла себя в постоянных заботах о благоустройстве имения: закладке фруктового сада, виноградников, ставшего знаменитом Милютинского парка с делающими воздух целебным – кипарисами и можжевельниками. Сам граф признавался, что своим долголетием обязан этому воздуху.