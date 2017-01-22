В Севастополе на два дня могут перекрыть движение транспорта

В Севастополе 23 и 25 января планируют ограничить движение транспорта по улице Парковой. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города.

«В связи с проведением церемонии торжественного подъема Военно-морского флага вводится временное ограничение, а в случае осложнения дорожной обстановки – полное прекращение дорожного движения по улице Парковая: 23 января с 14.00 до 16.00 и 25 января с 9.00 до 11.00», – отметили в ведомстве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».