Тысячи людей на акции протеста в Приштине и потребовали от Франции освободить экс-премьера Косово

Тысячи людей собрались на акцию протеста 21 января в столице Косово Приштине с призывом к Франции, освободить бывшего премьер-министра Рамуша Харадиная, задержанного французскими правоохранительными органами по ордеру на арест из Сербии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что акции протеста были мирными и завершились без сообщений о правонарушениях.

Харадинай был задержан 4 января, но французский апелляционный суд на этой неделе его освободил и постановил оставаться в стране, пока рассматривается просьба о его выдаче Сербии.

Белград хочет осудить Харадиная за преступления, связанные с войной 1998-1999 годов в его бывшей провинции. Минюст Сербии предупредил, что Белград будет реагировать на отказ Франции в его выдаче.

Летом 2015 Харадиная уже задерживали по сербскому ордеру в Словении, но тогда через два дня отпустили под дипломатическим давлением.

Рамуш Харадинай, ныне председатель оппозиционной партии «Альянс за будущее Косово», непродолжительное время был премьер-министром Косово в 2004-2005 годах, когда этот автономный сербский край был фактически протекторатом ООН, уже не подконтрольным Белграду. Во время Косовской войны 1998-99 годов он был одним из полевых командиров сепаратистской вооруженной группировки «Армия освобождения Косово».

Также Рамуш Харадинай обвинял в военных преступлениях и Международный уголовный трибунал по делам против бывшей Югославии. Гаагский трибунал судил его дважды и оба раза оправдывал за отсутствия неопровержимых доказательств его вины.