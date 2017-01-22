В Крыму анонсируют проверки водителей на употребление алкоголя

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей на территории Крыма в период с 27 по 29 января планируют провести профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции полуострова.

«В ходе проведения мероприятий будет осуществляться массовая остановка транспортных средств, с целью установления признаков нахождения водителя в состоянии опьянения с последующим освидетельствованием и (или) медицинским освидетельствованием в порядке, установленном законодательством», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что особое внимание уделят крупным городам Крыма: Симферополь, Ялта и Евпатория.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.