В Крыму сообщают о создании комиссии для контроля за чистотой стока рек

Российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове создали комиссию, которая должна проверять чистоту стоков рек, впадающих в море. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«Частные домовладения или промышленные предприятия, где отсутствовала канализация, зачастую сбрасывали все в реки, и все это через пляжные территории выносило прямо в море. До 1 апреля такая работа с точки зрения мониторинга должна быть завершена. У комиссии задача четкая – к 1 мая все процедуры должны быть завершены», – утверждает Аксенов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



