На Ангарском перевале двое крымчан получили травмы, катаясь на санках – МЧС

Крымские спасатели оказали помощь двум людям, которые получили травмы при катании на санках на Ангарском перевале. Об этом сообщили в пресс-службе российского главка МЧС в Крыму.

«К спасателям, дежурившим на Ангарском перевале, обратилась жительница Армянска, которая во время катания на санках получила травму предплечья. Сотрудники службы оперативно оказали ей медицинскую помощь – на травмированную руку наложили тугую фиксирующую повязку. От медицинской помощи крымчанка отказалась», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что позже к спасателям «КРЫМ-СПАС» снова обратился отдыхающий – житель Севастополя. «Мужчина при катании на санках упал, в результате чего получил рваные раны пальцев руки. У пострадавшего было обильное кровотечение. Спасатели наложили давящую повязку на пальцы пострадавшего мужчины и забинтовали кисть правой руки. Мужчина от медицинской помощи отказался».

Спасатели призывают крымчан соблюдать правила безопасности при нахождении в горах.