В Крыму планируют построить центр детского театрального искусства

В Симферополе прошли слушания по строительству «Крымского государственного центра детского театрального искусства». Об этом 22 января сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства культуры Крыма.

«Руководитель проекта Роман Войков отметил, что здание центра детского театрального искусства размещается на месте существующего аварийного здания Крымского академического театра кукол и гармонично вписывается в окружающую застройку», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в здании на подземном этаже предусмотрены парковочные места для персонала театра и посетителей, а также несколько машиномест для инвалидов.

«Территория вокруг здания будет благоустроена и гармонично дополнит сложившуюся инфраструктуру центра города, являясь логичным элементом городской структуры наряду с развитой пешеходной зоной и сквером с детской площадкой», – добавили в ведомстве.

«Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства» – объект российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Реализация объекта началась в 2016 году. Ввод в эксплуатацию здания Крымского государственного центра детского театрального искусства запланирован на декабрь 2018 года.