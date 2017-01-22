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Порошенко призвал украинские политические силы не разбрасываться территориями

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко призвал политические силы страны не разбрасываться территориями, поскольку это не приведет к миру. Об этом глава государства заявил 22 января в киевском музее Тараса Шевченко на торжествах по случаю Дня Соборности Украины, сообщает Радіо Свобода.

«Наши герои воюют на Востоке не за возвращение отдельных территорий, а за всю соборную украинскую землю. Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является нашим главным приоритетом», – сказал Порошенко.

Также президент Украины наградил орденом Героя Украины Владимира Жемчугова.

«Как активный участник движения сопротивления российской оккупации он провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. При попытке захвата врагами, Владимир Павлович решил взорвать себя, в результате чего получил тяжелые ранения», – напомнил Порошенко.

«Сегодня, в День Соборности, день объединения Украины, я хочу сказать – борьба, которая была раньше, и та борьба, которая у нас еще впереди до победного завершения войны – это все не зря. На моем примере не только патриоты, но и обычные жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма увидели, что Украина никогда и никого не оставит», – сказал Владимир Жемчугов.

В период с 28 декабря 2014 по 24 сентября 2015 Владимир Жемчугов провел 30 специальных операций по уничтожению военных объектов врага и личного состава оккупационных войск. 29 сентября 2015, во время выполнения очередного боевого задания и попытки захвата противником Жемчугов потерял обе руки и зрение, и в бессознательном состоянии был захвачен боевиками.

17 сентября 2016 Владимир Жемчугов был освобожден из плена, прошел реабилитацию в Германии, что позволило частично восстановить зрение.

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