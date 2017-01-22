В Украине празднуют День Соборности

День Соборности Украины отмечается ежегодно в день провозглашения 22 января 1919 года Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство.

В День Соборности в Киеве запланированы торжества с участием руководства Украины, народных депутатов, участников АТО, общественных и религиозных организаций.

На мосту Патона традиционно соберутся киевляне и гости города, чтобы создать «живую цепь соборности», которая символически соединит восток и запад Украины. В этом мероприятии примут участие и крымские активисты.

Президент Украины Петр Порошенко во время торжеств по случаю Дня Соборности заявил, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является главным приоритетом украинских властей.

По данным Киевской городской администрации, также планируется возложение цветов к памятникам украинских деятелей и борцов за независимость. На улице Сечевых Стрельцов планируют открыть мемориальную доску в честь основателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.



