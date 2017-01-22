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Джемилев: Украина имеет шанс занять место среди развитых демократичных стран

Мустафа Джемилев, архивное фото

Мустафа Джемилев, архивное фото

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Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что Украина имеет шанс победить врага и занять место среди развитых демократичных стран. Об этом Джемилев заявил в группе в Фейсбуке в честь Дня Соборности Украины.

«Такие простые, но проверенные временем истины как единство, общие цели и устремления помогали народам строить мощные и богатые страны, так же сейчас мы имеем шанс в единстве побороть общего врага, восстановить территориальную целостность Украины и занять достойное место среди развитых демократических стран», – говорится в сообщении.

Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины президент Петр Порошенко наградил председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова орденом Свободы.

День Соборности Украины – государственный праздник, который отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

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