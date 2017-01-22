Кафе «Мусафир» может возобновить работу 25 января – общественник

Крымскотатарское кафе «Мусафир» в Киеве, которое пострадало от огня, может возобновить работу 25 января. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал крымский общественник Айдер Муждаба.

«Мы считаем, что это был не пожар, а возгорание. Наши ребята оперативно его погасили, а пожарные ликвидировали очаги возгорания. Мастерам нужно несколько дней для восстановления безопасной системы работы ресторана. Поэтому ресторан будет закрыт до 25 января. Надеемся, что 25 января мы сможем принять вас у нас в гостях», – написал Муждаба.

Накануне сообщалось, что в Киеве в крымскотатарском кафе «Мусафир» произошло возгорание. В результате этого огнем была повреждена вентиляционная шахта и изоляция электропроводов.

В администрации кафе заявили, что в ближайшие дни кафе будет закрыто.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».