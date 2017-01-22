В Крыму сообщают о нескольких ДТП из-за непогоды

На дорогах Крыма 21 января произошло несколько ДТП, в том числе связанных с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Днем в Бахчисарайском районе спасатели во время патрулирования заметили автомобиль ВИС-2345, который перевернулся в условиях гололеда. Происшествие случилось возле села Танковое, на опасном закрытом повороте автодороги, ведущей в Бахчисарай. Пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что «вечером оперативному дежурному «Крым-СПАСа» поступило сообщение о том, что в районе горы Чатыр-Даг на грунтовой дороге, ведущей от села Мраморное к одноименной пещере, в снежном заносе застрял автомобиль Range Rover. Самостоятельно водитель выехать не мог. Спасатели вытащили автомобиль из снежного заноса».

Накануне в российском главке МЧС по Крыму предупредили о возможном увеличении количества ДТП и нарушениях в работе транспорта из-за плохих погодных условий.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.