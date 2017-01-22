Израиль продолжил строительство поселений на оккупированных территориях

Израильские власти в Иерусалиме одобрили строительство 566 новых домов еврейских поселенцев в восточной части города. Заместитель мэра Иерусалима Меир Тургеман сообщил израильскому радио 22 января, что решение было отложено до завершения каденции 44-го президента США Барака Обамы, который критиковал новые израильские поселения на оккупированных территориях.

Между тем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что планирует провести первый телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом позднее, 22 января.

«Многие вопросы стоят перед нами: израильско-палестинский вопрос, ситуация в Сирии, иранская угроза», – сказал Нетаньяху на заседании правительства Израиля.

21 января президент Израиля Реувен Ривлин поздравил президента США Дональда Трампа с вступлением на пост президента США и пригласил посетить Иерусалим.

В конце декабря 2016 года Дональд Трамп заявил, что не позволит неуважительно обращаться с Израилем.

«Мы не можем продолжать толкать Израиль под угрозу с полным презрением и неуважением. Они имели большого друга в США ... больше не имеют. В завершение было заключено ужасное соглашение с Ираном, теперь – ООН. Держись Израиль, 20 января скоро наступит», – написал Трамп 28 декабря 2016 годав Twitter.

23 декабря 2016 года 14 из 15 членов Совета безопасности ООН проголосовали за резолюцию с призывом к Израилю прекратить строительство поселений на палестинских территориях. США воздержались при голосовании, не воспользовавшись правом вето.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал воздержание во время голосования США в ООН «позорной антиизраильской засадой», а резолюцию – «безумной».

Дональд Трамп выступил против этой резолюции.