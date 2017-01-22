Дмитрия Медведева переизбрали главой партии «Единая Россия»

Премьер-министра России Дмитрия Медведева переизбрали на должность председателя правящей партии «Единая Россия». Об этом сообщается в Twitter партии.

Голосование состоялось на партийной конференции 22 января, Медведев был кандидатом на безальтернативной основе. Он является председателем партии с мая 2012 года.

Выступая перед голосованием, Медведев заявил, что оппозиционные партии могли бы использовать региональные выборы, назначенные на 10 сентября 2017 года, чтобы «раньше эффективно начать президентскую кампанию».

«Наша партия не должна поддаваться на провокации и вмешиваться в политические интриги», – сказал Медведев.

Он добавил, что партия «Единая Россия», которая имеет конституционное большинство в нижней палате парламента, Государственной думе России, и контролирует центральное правительство и большинство региональных администраций, «является главным политическим ресурсом» президента Владимира Путина.

Россия провела парламентские выборы в сентябре 2016 года, выборы президента должны состояться 11 марта 2018.

Выборы в Госдуму России седьмого созыва прошли 18 сентября 2016 года по смешанной системе. Центризбирком России утвердил итоги выборов в Госдуму 23 сентября. «Единая Россия» получила в общей сложности 343 мандата. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада. Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма. МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом.

Верховная Рада Украины 20 сентября 2016 года приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.